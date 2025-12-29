В зоопарке выбрали Снегурочку

В екатеринбургском зоопарке выбрали самую красивую Снегурочку. В упорной борьбе победила белая медведица Хатанга. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, по этому поводу завтра в 14-00 состоится праздничное показательное кормление Снегурочки.
Совсем немного голосов для победы не хватило еще двум красавицам – полярной сове Букле и полярной лисице Омеге.
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Екатеринбург, Елена Владимирова
