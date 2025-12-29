Организаторы «Старого Нового рока» назвали участников фестиваля

Стали известны все участники фестиваля «Старый Новый рок», который пройдет 11 января в КЦ «Урал».

Помимо групп «Быдлоцыкл», «Запрещенные барабанщики» и «Патрик Кэш» на сцены выйдут еще «Мытищи в огне» и «Сова». Также по итогам экспертного отбора, который прошел 25 декабря, на фестивале выступят Way, «Друнк», «Т.Э.Т. и Ко», Yulchi, O.N, Dudditz, «Апофеоз», «Шляпакакрас», Raus, «Р. Б. А», «Булава», Cantadora, Divertissement, «Песочница имени меня», Jimmy Sticks, «Поезд на юг», «ТимерТау», «Лица», «Авангард Леонтьев», «Аполоджайз».

Организаторы фестиваля отметили, что завершит «Старый Новый рок» специальный гость, который будет объявлен позже.

Екатеринбург, Дарья Деменева

