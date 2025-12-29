Опасный напиток должен исчезнуть с полок магазинов Екатеринбурга (ФОТО)

Российские санврачи обнаружили опасные вещества в популярном напитке Aloe Vera с кусочками желе. Проверки проводились после нескольких инцидентов с подростками – у детей, попробовавших напиток, были ожоги гортани. В итоге в нескольких партиях Роспотребнадзор обнаружил опасные летучие вещества. СМИ указывают, что это может быть ацетон. Деятельность производственной площадки предприятия, которое разливало напиток, приостановлена, проверки продолжаются, а магазинам разосланы письма с просьбой снять с продажи опасную продукцию.

«При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора», – уточнили в пресс-службе центрального аппарата ведомства. Впрочем, купить такой напиток не получится, так как он маркируется «Честным знаком», и система просто не даст провести покупку.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube