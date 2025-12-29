Врачей отправили на балет, на который не достать билеты

Уральских врачей отправили на постановку «Щелкунчик» в Екатеринбургский театр оперы и балета. Достать билеты на предновогодние представления сложно – их, как правило, раскупают еще осенью, несмотря на высокие цены, однако для медработников сделали почти невозможное. Так врачей, фельдшеров и медсестер – победителей премии «Медицинский Олимп» – отблагодарили меценаты из Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд».

«Последний раз на «Щелкунчике» я была 20 лет назад, и когда узнала, что вновь мне предстоит увидеть этот потрясающий балет, пришла в почти детский восторг. Мы участвовали в «Медицинском Олимпе», победили в номинации «Поликлиника года». И здорово, что перед Новым годом нам с коллегами сделали такой подарок, мы смогли приехать в Екатеринбург с членами наших семей на этот волшебный спектакль», – рассказала медицинская сестра Серовской городской больницы Гузель Нурдинова.

Балет «Щелкунчик» смогли посетить медики из Нижнего Тагила, Серова, Ачита, Красноуфимска и Екатеринбурга: всего было передано 130 билетов в партер. «Мы высоко ценим самоотверженный труд медиков, которые ежедневно спасают жизни тысяч людей и заботятся о нашем здоровье. Совместное решение фонда и группы компаний «Сима-ленд» подарить врачам красивую новогоднюю сказку стало прекрасной возможностью выразить благодарность за их работу», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

