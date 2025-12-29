На Пермском тракте два грузовика вылетели с трассы

Два грузовика съехали с дороги на Пермском тракте. Авария произошла сегодня в Нижнесергинском районе на 288-м километре.

По данным региональной ГИБДД, водитель грузового авто FAW двигался с небезопасной скоростью. Он поздно заметил аварию впереди, резко затормозил, машину занесло, и он съехал с дороги. Водитель второго грузовика, Mercedes-Benz, двигавшийся следом, попытался уйти от столкновения, что также привело к съезду с проезжей части.

В результате водителя Mercedes-Benz с травмами доставили в Ревдинскую городскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

