Понедельник, 29 декабря 2025, 14:55 мск

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Среднем Урале снижается

В Свердловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ начала снижаться – как говорит статистика Роспотребнадзора. За неделю заболели 49 тысяч свердловчан – на 7,6% ниже, чем на прошлой неделе. В Екатеринбурге число заболевших снизилось на 13,5%.

По данным регионального управления ведомства, 57,3% больных – дети. В рамках лабораторного мониторинга среди возбудителей обнаружены вирусы гриппа, covid-19, парагриппа, риновирусы, сезонные коронавирусы.

«Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с санитарным законодательством принимаются противоэпидемические меры», – отметили в пресс-службе РПН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

