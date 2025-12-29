За неделю на Урале родилось 654 малыша, в том числе 9 пар близнецов

За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 654 малыша. На свет появились 335 мальчиков и 319 девочек, из них 9 пар близнецов.

459 мам – моложе 35 лет, 186 – старше. Для двух свердловчанок это стали шестые по счету роды.

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, у одной жительницы Екатеринбурга родился третий ребёнок, и дата его рождения стала продолжением семейной традиции. Малыш появился на свет 25.12.25, а его старшие братья также родились в красивые даты 17.08.17 и 24.06.24.

Екатеринбург, Дарья Деменева

