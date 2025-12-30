Путин поручил провести в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, мероприятие состоится в сентябре следующего года.

«Отличная новость для всего Уральского федерального округа! Проведение такого масштабного события – большая честь, к нам приедут делегации со всего мира. У Екатеринбурга есть опыт организации спортивных, экономических и молодёжных мероприятий», – прокомментировал решение президента в своем тг-канале полпред Артем Жога.

«Урал уделяет огромное внимание молодёжной политике и созданию условий для подрастающего поколения. Не сомневаюсь, что фестиваль будет способствовать укреплению дружбы между странами и познакомит гостей с богатейшей культурой и достижениями всего Уральского федерального округа!» – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

