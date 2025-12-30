Что уральцы дарят коллегам на Новый год: топ-5

Почти две трети работающих свердловчан – 63% – регулярно дарят подарки на Новый год своим коллегам. Это больше, чем в среднем по России, выяснили специалисты портала hh.ru.

Самый популярный подарок коллеге – что-то к праздничному столу, например, наборы чая или конфеты, такой выбор делают 53% респондентов. На втором месте – косметические средства, вроде крема или мыла ручной работы, подарочные сертификаты (по 36%). Предметы для дома и отдыха, такие как свечи, пледы и т.д., дарят 31%. Менее популярный выбор – полезные в работе предметы, атрибуты хобби (по 22%), сувениры с символикой года (19%).

Средний бюджет на один подарок коллеге – около 1 000 рублей, такую сумму готовы потратить 64% свердловчан. Еще 25% сотрудников готовы тратить от 1000 до 2000 рублей, считая эту сумму разумной и доступной. Оставшиеся 11% готовы потратить более 2 тысяч рублей, из них 6% – больше 5 тысяч. Среди тех, кто дарит самые щедрые подарки (стоимостью от 5 тысяч) больше всего оказалось представителей сфер производства и автотранспорта (по 13%).

Игра в «Тайного Санту» нравится 23% свердловчан. В этом их опережают челябинцы (38%), пермяки (37%) и новосибирцы (36%).

Екатеринбург

