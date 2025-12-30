2025 год в Екатеринбурге стал самым теплым за всю его историю

2025 год стал самым теплым в Екатеринбурге за всю историю метеорологических наблюдений – 190 лет, а может быть, и за всю историю существования города.
Как сообщили в Уральском гидрометцентре, средняя температура года составила в Екатеринбурге +5,5° С, что является рекордом. До этого самым теплым был 2020 год при средней температуре +5,3°.
При этом, если рассматривать всю территорию Свердловской области, то нельзя однозначно поставить 2025 год на первое место в ранге теплых лет. На большей части региона 2025 год занимает 2 место после 2020, а на крайнем севере – Серов, Ивдель – занимает 3-4 места, уступая не только 2020 году, но и 2023, 1995 годам.
График: Уралгидрометцентр
Екатеринбург, Елена Владимирова
