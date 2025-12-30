российское информационное агентство 18+

На Амундсена два дня стоит брошенный грузовик и всем мешает

В Екатеринбурге на улице Амундсена в районе ТЦ «Кит» два дня стоит брошенный фургон.

Как сообщают автолюбители, машина появилась в ночь на 29 декабря, она занимает правую полосу (всего их там по две в одну сторону) и существенно мешает трафику. Из-за нее два дня на Амундсена в сторону центра скапливаются машины, общественный транспорт, создаются постоянные аварийные ситуации, потом что брошенный грузовик надо объезжать. В условиях, когда трафик в городе и без этого осложнен новогодней суетой, никакой радости происходящее автолюбителям и водителям общественного транспорта не доставляет.

Екатеринбург, Елена Васильева

