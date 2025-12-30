Олимпийские чемпионы примут участие в лыжной многодневке «Тур де Бург» в Екатеринбурге

В новогодние каникулы в Екатеринбурге в третий раз состоится лыжная многодневка «Тур де Бург». Традиционно любительские соревнования собирают более 150 лыжников, а также в гонках принимают участие звезды лыжных гонок и биатлона. Лыжная многодневка пройдет с 6 по 8 января.

В первый день состоится вечерний масс-старт на лыжне учебно-спортивной базы «Динамо» (12 км Московского тракта), во второй день там же – раздельный спринт. В третий день лыжников ожидает финальный заезд в гору на Уктусе. Как сообщают организаторы, в уральской многодневке 2026 года примут участие известные спортсмены: олимпийский чемпион Денис Спицов, серебряный призер Олимпиады Иван Якимушкин, серебряный призер престижного лыжного турнира «Тур де ски» Евгений Белов, олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, биатлонист Евгений Гараничев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

