На Сортировке появился сквер с качелями, детской площадкой и голубыми елями

В Железнодорожном районе появился сквер с детской площадкой, качелями и голубыми елями. Он находится на Технической, 34, перед новым зданием художественной школы № 4 имени Метелева. В обновленной зоне также благоустроили тротуары, установили 10 фонарей, эко-скамейки и урны. Работы будут продолжены и в следующем году – в мае там появится светодинамический фонтан, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, до 2025 года на месте художественной школы располагался Дом быта с арендованными площадями, а перед ним был мини-рынок с нестационарными торговыми объектами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

