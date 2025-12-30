В Екатеринбурге закрыли кафе «София» из-за антисанитарии

В Пионерском микрорайоне судебные приставы закрыли кафе «София» на 30 дней. В заведении нашли нарушения, связанные с антисанитарией.

«Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, сроком на 30 суток», – отметили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Вход и оборудование опечатаны. Собственника предупредили, что за незаконное возобновление работы последует ответственность.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube