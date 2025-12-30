В холодные дни декабря уральцы на 36% чаще заказывали доставку продуктов

Во второй половине декабря, когда температура воздуха в Свердловской области опускалась ниже -10…-20 градусов, нагрузка на сервисы онлайн-доставки вырос на 36% по сравнению с началом месяца.

Об этом свидетельствуют данные аналитики «МегаФона», полученные на основе обезличенных запросов миллионов пользователей мобильного интернета. Эксперты обнаружили корреляцию между погодой и поведением потребителей.

Пик интереса пришёлся на вторую половину декабря, когда в Свердловской области установились суровые температуры. В холодные дни рост трафика на тематические ресурсы составляет 25-30%.

Еще больше вырос трафик сервисов доставки на севере и Дальнем востоке страны. В Хабаровске он вырос в 6 раз, на Ямале – в 4 раза, в Югре и Тюмени, где столбики термометров упали значительно ниже нормы, спрос удвоился, в Перми и Челябинске – рост в 1,5 раза, а в Архангельске, Якутии и Екатеринбурге – на 30-36%.

Основной «движущей силой» онлайн-доставки в Свердловской области стали люди 35-44 лет – на их долю приходится 39% всех запросов. Второе место – у возрастной группы 45-54 лет (23%). На молодёжь 25-34 лет приходится 21% трафика. Мужчины заказывают еду и продукты на 11% чаще женщин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube