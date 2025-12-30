Лучшей спортивной командой России стал «Архангел Михаил»

Бойцовский клуб «Архангел Михаил» признан командой года– так решило жюри, состоящее из 16 федеральных журналистов, пишущих о спорте. Номинацию разыграли в рамках ежегодной национальной премии Meta MMA Awards 2025.

Как подчеркнули в пресс-службе клуба, 2025 год действительно стал одним из самых успешных для команды. «Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC, Ильяс Хамзин забрал пояс Karate Combat, Александр Сарнавский стал двойным чемпионом Fight Nights, Никита Козлов завоевал пояс RCC Fair Fight в тяжелом весе, Эдуард Сайк – в легком, а Василий Семенов выиграл гран-при World Kun Khmer Fight», – рассказали там.

Добавим, второе место заняла школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, третье – Gor MMA.

