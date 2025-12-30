Под Алапаевском водитель «Лады Калины» пошел на обгон и погиб (ФОТО)

Сегодня утром на 35-м километре автодороги Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск случилось ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 49-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны села Петрокаменского, пошел на обгон под запрещающим этот маневр знаком, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Opel Meriva. Водитель «Лады» скончался на месте.

В «Опеле» находились двое: 30-летний мужчина-водитель и 28-летняя женщина. Водитель не пострадал, пассажирка с травмами доставлена в городскую больницу Нижнего Тагила.

Погибший был жителем Екатеринбурга, стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 42 раза. Водитель Opel Meriva имеет стаж 10 лет, привлекался за нарушения ПДД 8 раз. В момент ДТП был трезв.

Алапаевск, Елена Владимирова

