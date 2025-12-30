Свердловчан, страдающих алкогольной зависимостью, стало на 11% меньше

В Свердловской области в 2025 году стало меньше пациентов с алкогольной зависимостью. Под наблюдение взяли 890 человек – это на 8% меньше, чем годом ранее. Всего количество состоящих на учете у психиатров-наркологов сократилось на 11% с прошлого года.

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию к снижению уровня потребления алкоголя среди жителей нашего региона. Может показаться, что цифры небольшие, но год от года показатели выглядят уже гораздо внушительнее. Важно понимать, что здоровье каждого человека напрямую зависит от культуры отношения к алкоголю, поэтому наша задача – развивать ценности здорового образа жизни. И накануне Нового года я призываю свердловчан во время праздничных дней позаботиться о себе, восстановить силы и душевное спокойствие», – подчеркнул главный врач областной наркологической больницы, главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный.

Примечательно, что число непьющих студентов за последние пять лет увеличилось вдвое. Количество смертей, связанных с употреблением алкоголя, в регионе также снижается: в 2024 году оно сократилось на 9% в сравнении с 2023 годом, в 2025 году эта тенденция продолжилась. Также специалисты фиксируют все меньше случайных отравлений алкоголем и психических расстройств, связанных с его употреблением начиная с 2022 года, отметили в ДИПе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

