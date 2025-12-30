«Автомобилист» обыграл «Ладу» в новогоднем матче в Екатеринбурге

«Автомобилист» одержал волевую победу в последнем матче 2025 года. На домашнем льду екатеринбургская команда сыграла против тольяттинской «Лады» и была сильнее – 4:3.

Новогодняя атмосфера буквально царила на «УГМК Арене». В холле болельщиков ждали фотозоны с украшенными елками, лось Автик нарядился в костюм Деда Мороза, а символическое вбрасывание шайбы перед началом матча провела главная Снегурочка в Свердловской области. Но начало встречи было для «Автомобилиста» трудным. Гости играли более агрессивно и быстро заработали большинство. Томаш Юрчо бросил в неприкрытый угол ворот Евгения Аликина, а екатеринбургский вратарь ловушкой выгреб шайбу. Этот момент долго просматривали судьи видеоповтора, и, в конце концов, гол был засчитан – шайба полностью пересекла ленточку. Следом был еще один неудачный отрезок для «Автомобилиста». Команда упустила контратаку соперника и Райли Савчук удвоил преимущество «Лады». Счет стал 0:2. После этого тренерский штаб екатеринбуржцев заменил вратаря, на лед вышел Владимир Галкин. Перемена встряхнула хозяев. «Автомобилист» реализовал большинство красивой комбинацией: Рид Буше в касание замкнул диагональный пас Стефана Да Косты и отыграл одну шайбу. Дальше – больше. Атака «Автомобилиста» разогналась, и Анатолий Голышев почти с того же места забил в ближний верхний угол ворот «Лады» – 2:2! Но до перерыва гости еще раз отметились, это снова был Райли Савчук.

Во втором периоде екатеринбуржцы по сложившейся традиции действовали активнее. К середине двадцатиминутки Ярослав Бусыгин вывел на бросок Буше, и американец был точен. Счет снова стал равным. Обе команды явно хотели забить еще, но вратари были на месте. В третьем периоде Семен Кизимов самостоятельно прорвался в чужую зону и неожиданно поразил ворота «Лады». Впервые в этом матче «Автомобилист» повел в счете. Страсти на льду накалялись, и после очередного столкновения возникла драка между Максимом Осиповым и Николаем Макаровым. Оба отправились на скамейку штрафников, а команды продолжили обмениться атаками. За три минуты до сирены Рид Буше казалось оформил хет-трик. На лед полетели кепки болельщиков. Но судьи внесли коррективы, отменив гол – один игрок «Автомобилиста» в момент атаки оказался в оффсайде. «Лада» заменила вратаря на шестого полевого игрока, хозяева отбились и сохранили победный счет.

«Матч был очень тяжёлым: соперник сегодня был настроен, боролся за каждую шайбу. В начале встречи получился такой холодный душ, когда пропустили голы, но здорово, что выправили ситуацию. Суперсейв Вова сделал в конце при игре 5 на 6. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Парни тоже молодцы – вытащили из себя всё, что было на сегодня. Здорово, что закончили год на позитиве, и пусть эта игра в дальнейшем даст нам толчок положительных эмоций, чтобы именно с них начать следующий год», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube