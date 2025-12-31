На Урале запускают горячую линию по дефициту лекарств

На Урпле в канун Нового года запускают горячую линию по дефициту лекарств.

Она будет работать ежедневно с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года с 08:00 до 20:00. Номер «горячей линии» федеральный: 8-800-350-46-76. Также о нехватке лекарств можно будет сообщить на городской номер +7-343-227-96-90.

Кроме того, обеспечение льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями было обсуждено на совещании в региональном Минздраве. Как сообщает пресс-служба ведомства, ответственные лица заявили о том, что в аптеках имеется необходимый ассортимент лекарственных препаратов, в том числе препараты-аналоги, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания. По программам льготного лекарственного обеспечения в аптеках и на складе «Фармации» создан трехмесячный запас.

Напомним, что дефицит лекарств для льготников вывел в федеральную повестку житель Свердловской области, который дозвонился с претензией на горячую линию президенту России. Несмотря на постоянные сообщения от Минздрава, что все льготники получают нужные лекарства вовремя, жалобы на нехватку того или иного препарата регулярно появляются в соцсетях, в том числе в комментариях у губернатора Свердловской области в его телеграм-канале.

