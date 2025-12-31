Артем Жога поздравил жителей УрФО с Новым годом

Уральский полпред Артем Жога поздравил жителей округа с Новым годом. В его обращении, в частности, говорится: «Дорогие друзья! Подходит к концу 2025-й год. Он был наполнен разными событиями, которые нас радовали, проверяли на прочность, вдохновляли, объединяли и открывали новые горизонты.

Вместе мы отпраздновали юбилей Победы в Великой Отечественной войне, провели три форума «Патриоты Урала». Чествовали людей труда и ветеранов спецоперации, не только защитивших Отечество на фронте, но и показавших волю к победе на спортивных соревнованиях.

Этот год ещё раз подтвердил: наша сила – в сплочённости и верности себе. Мы решили множество задач, и каждая из них стала шагом к достижению общих целей.

В Уральском федеральном округе развиваются города и поселки, строятся школы и больницы, открываются спортивные площадки и ремонтируются дороги.

Но главная ценность и достижение – это вы. У нас живут трудолюбивые, талантливые и преданные родному краю люди. Благодаря вам жизнь в регионах становится комфортнее, счастливее и ярче.

Наступающий 2026 год объявлен Годом единства народов России. Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Нужно беречь общественное и национальное единство. Это опора нашего суверенитета».

Урал всегда был местом встречи культур. Именно это наследие мы должны сохранить и передать следующим поколениям. Уверен, регионы округа продолжат укреплять многовековые традиции добрососедств и взаимопомощи.

Дорогие уральцы! Пусть Новый год принесёт вам радость и благополучие. Пусть в ваших семьях царит любовь, радость и взаимопонимание.

Особые поздравления адресую уральцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Спасибо, братья, за ваше искреннее служение Родине! Победа будет за нами!

Друзья, желаю всем крепкого здоровья, добра и исполнения самых заветных желаний!

С новым 2026 годом!».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube