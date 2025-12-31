Уральцы скупают красные трусы

В магазинах и пунктах выдачи заказов торговых площадок сегодня наблюдается ажиотажный спрос на красные трусы.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в соцсетях накануне Нового года завирусился следующий тренд – 31 декабря любимым способом нужно купить (это обязательное условие) красное нижнее белье и встретить в нем праздник, загадав желание. Загаданное обязательно должно касаться человека лично и быть «экологичным» – то есть нельзя желать зла другому, просить то, что есть у другого и так далее.

Как рассказали «Новому Дню» в магазине популярный торговой марки нижнего белья, с утра у них было продано уже более трех десятков красных трусов – благо, коллекция Нового года пришла как раз в этом цвете, потому что по китайскому календарю наступает Год огненной лошади. Некоторые покупательницы признавались, что участвуют в вышеописанном новогоднем «движении Красных трусов».

Екатеринбург, Елена Васильева

