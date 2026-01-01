Аэропорт Кольцово рассказал о первом рейсе 2026 года

Аэропорт Кольцово рассказал о первом рейсе, принятом в наступившем 2026 году. В 00:31 по местному времени прибыл самолет авиакомпании Southwindairlines, это рейс 2S-125, следовавший из Антальи.

«Сразу следом за ним аэропорт принял первый внутренний рейс нового года, которым стал самолет нашего базового перевозчика – авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-226 из Северной столицы. Он приземлился всего на три минуты позже – в 00:34», сообщает пресс-служба Кольцово.

Напомним, что в праздники пассажирам Кольцово доступно 80 направлений для путешествий. Лидерами по количеству рейсов в/из Екатеринбурга станут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Дубай, Шарджа и Шарм-эль-Шейх.

Екатеринбург, Елена Васильева

