В новогоднюю ночь на Среднем Урале родилось 11 детей

С полуночи до 6 часов утра 1 января 2026 года в Свердловской области появились на свет 11 детей – пять мальчиков и шесть девочек.

Как рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер, первый малыш родился практически под бой курантов – в 00:10 в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга. Мальчик – третий ребёнок в семье.

В 2025 году многие уральские семьи стали многодетными: 6 170 свердловчанок стали мамами в третий раз, 969 – в пятый раз, 351 семья пополнилась шестым малышом, 126 женщин родили в седьмой раз, 63 малыша стали восьмым ребёнком, 19 – девятым, а 24 – десятыми и более у своих мам.

За весь 2025 год на Урале появилось на свет 34859 малышей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

