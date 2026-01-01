Жога от лица уральцев выразил соболезнования херсонцам

Уральский полпред Артем Жога выразил соболезнованиями родным и близким погибших и пострадавших людей в Херсонской области. «От себя лично и от всех жителей Уральского федерального округа выражаю соболезнования и слова поддержки Херсонской области. Террористы киевского режима в новогоднюю ночь нанесли удар по мирным людям. Погибли и пострадали десятки человек. Взрослые и дети. Семьи, которые мечтали о будущем. Очередное зверское и мерзкое преступление против человечности, которое свойственно только нацистам. Урал скорбит с Херсонской областью!» – написал Артем Жога в своем тг-канале.

Напомним, в новогоднюю ночь дроны ВСУ ударили по кафе и гостинице в курортной зоне Херсонской области. Погибло 24 человека. 50 пострадали. Несколько находятся в тяжелом состоянии.

Представитель МИД России Мария Захарова сравнило данный теракт с злодеяниями нацистов, которые точно так же заживо сжигали людей. «Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался – расстреливали. Разница в том, что тогда, 85 лет назад, нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии. Они просто жгли людей и добивали их прикладами, закапывали заживо и штыками протыкали не задохнувшихся. Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении Киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым», – отметила Захарова.

Екатеринбург, Елена Васильева

