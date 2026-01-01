Подростки решили затопить печь: двое погибли, трое в больнице

В Серове прокуратура расследует обстоятельства гибели двух подростков.

По предварительной информации, 1 января 2026 года около 12:10 на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании дома на участке в СНТ Юбилейный поселка Медянкино города Серова. В этом доме 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали Новый год.

На утро 1 января, проснувшись, они решили истопить печь. Предварительно, один из подростков – 17-летний юноша – плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь и устроил пожар.

В результате двое подростков, 2011 г.р. и 2013 г.р., погибли.

Еще трое были госпитализированы. Из них у двоих несовершеннолетних, 2008 г.р. и 2011 г.р., диагностированы ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

Третий пострадавший – 20-летний юноша – в тяжелом состоянии.

Также у еще одного из подростков диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома. От госпитализации он отказался.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Серов, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube