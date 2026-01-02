Тысячи уральцев уже выбрали «красивые» даты для свадеб

Специалисты ЗАГС уже выяснили, какие даты в новом году – самые популярные для регистрации браков.

Как сообщает департамент информполитики, больше всего заявлений подано на 26.01.2026, 06.06.2026, 26.06.2026 и 08.08.2026. Всего подано уже более 6,5 тысячи заявлений о регистрации браков.

По итогам 2025 года в отделах ЗАГС региона уральцы заключили порядка 29 тысяч браков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube