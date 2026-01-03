российское информационное агентство 18+

Министр спорта призвал уральцев встать из-за стола и сделать 2000 шагов

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт призвал уральцев в новогодние каникулы не злоупотреблять праздничными блюдами и обязательно двигаться – хотя бы ходить пешком, а еще лучше – на лыжах и на коньках.

По словам Рапопорта, необходимо найти в себе силы встать из-за стола и выйти на улицу размяться.

«Надо просто совершать прогулки, лёгкое катание на лыжах, на коньках – возможно, с шайбой, возможно, без клюшки. 2000 шагов надо сделать обязательно», – цитирует министра «4 канал».

Екатеринбург, Елена Владимирова

