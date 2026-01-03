На Урале похолодало до -34° С

В ночь на 3 января на всей территории Свердловской области стало холоднее. На севере региона температура воздуха опустилась до -34 С.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня днем в регионе существенных осадков не предполагается, температура -12…-17, на севере области до -25°.

4-6 января центр циклона от западных границ страны переместится на северо-восток. Температура повысится повсеместно, даже на крайнем севере Свердловской области.

4 января днем в области будет от -5 до -12, преимущественно без осадков, 5 января – от -4 до -10, небольшой снег, местами умеренный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube