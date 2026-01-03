В Полевском 19-летний водитель иномарки врезался в попутный трактор (ФОТО)

Сегодня около 05-30 утра в Полевском на улице Коммунистической автомобиль врезался в трактор.

Как сообщили в облГАИ, 19-летний водитель автомобиля «Opel Astra» двигался с небезопасной скоростью, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди трактор «МТЗ-82.1».

В результате ДТП пострадали двое. 67-летний водитель трактора, житель села Косой Брод, с полученными травмами доставлен в Полевскую центральную районную больницу. 19-летнего пассажира автомобиля «Opel Astra» медики после осмотра отпустили домой.

Водитель трактора имеет стаж вождения 26 лет и пять раз привлекался к административной ответственности. В отношении 19-летнего водителя автомобиля «Opel Astra», имеющего стаж вождения с 2024 года, составлены административные материалы по фактам нарушения ПДД, повлекшего вред здоровью, управления без полиса ОСАГО и не пристёгнутого ремня безопасности. Оба водителя были трезвы.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube