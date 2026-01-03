Уральцы массово сдают елки продавцам

На пунктах выдачи заказов интернет-площадок второй год наблюдается одна и та же картина: после Нового года уральцы начинают сдавать обратно искусственные елки. Как сообщают работники ПВЗ, первые возвраты начинаются чуть ли не 1 января. Покупатели встречают Новый год и тут же разбирают праздничное дерево, пользуясь законом о защите прав потребителей.

Обычно, люди ссылаются на то, что ель «не подошла» – по размеру, размаху веток, плохо пахнет и так далее. При этом, сдаются обратно, как правило, елки премиум-сегмента, со стоимостью от 20 тысяч рублей за метр.

Уральцы оправдывают себя тем, что красивое дерево стоит дорого, а потом его надо где-то год еще хранить. «А так ты сделал красивые фото, красиво встретил праздник и можно вернуть обратно. Мы аккуратно пользуемся, елка возвращается продавцу в нормальном виде», – поделилась опытом жительница Екатеринбурга Ирина. Она третий год «берет в прокат» на маркетплейсе дорогие новогодние ели.

Многие крупные продавцы уже «поймали тренд» и, получив убытки и затоваренные склады после Нового года, предпочитают не торговать елками после 14 декабря.

