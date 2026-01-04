На Среднем Урале похолодает к Рождеству

В Свердловской области к Рождеству похолодает. По прогнозам синоптиков, днем 7 января температура составит -9 градусов, ночью -11.

По данным Уральского Гидрометцентра, сегодня в западных районах области и на крайнем севере ожидается небольшой снег, температура будет держаться в пределах -5...-10 °C. Теплый атмосферный фронт придет на Урал во вторник: днем потеплеет до -4°. «В тыл циклону 7 января на Урал будет поступать холодный воздух, температура понизится», – предупредили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

