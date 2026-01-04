Несколько рейсов из Екатеринбурга в Москву и обратно задержали

В ночь с 3 на 4 января в московских аэропортах Внуково и Жуковский вводили временные ограничения на взлет и посадку. Из-за этого несколько самолетов авиаперевозчика «Победа» вылетели позже. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Так, рейс DP-404 из Екатеринбурга, запланированный на 06:50, вылетел только в 9 часов. Прибытие DP-403 из Москвы также задержалось на 3 часа.

Кроме этого, два рейса «Победы», DP-6542 и DP-6541, вовсе отменили. Но эти самолеты взлетали и садились в Шереметьево, где не было временных ограничений.

В настоящий момент все ограничения в аэропортах сняты. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – отметил в телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

