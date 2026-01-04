В Екатеринбурге повысили тарифы на газ

С 2026 года екатеринбуржцы будут платить за газ больше. Новые тарифы опубликовали на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (постановление № 338‑ПК).

Согласно документу, цена за один кубометр газа составит 7,52 рубля вместо 7,40 рубля для тех, чьи дома подключены к сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург». Если поставщик АО «Екатеринбурггаз» – платить придется 7,55 рубля вместо 7,43 рубля. Это плата за кубометр газа, израсходованного при пользовании газовой плитой.

Постановление вступило в силу – уже в следующих квитанциях жители Екатеринбурга получат счета с обновленными тарифами.

