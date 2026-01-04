Свердловчан предупредили о гололеде на трассах

Автомобилистов Свердловской области предупредили об ухудшении дорожных условий 5 января. На трассах ожидается гололедица в виде снежного наката – возможны заносы машин.

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

