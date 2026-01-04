На Режевском тракте затруднено движение из-за массового ДТП

На 69-м километре Режевского тракта, возле поселка Озерный, затруднено движение из-за массового ДТП. Сегодня в 15 часов там столкнулись три авто: Nissan Almera, Skoda Fabia и «газель».

«Движение в сторону Екатеринбурга затруднено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и аккуратный стиль вождения», – отметили в региональной ГИБДД.

В настоящий момент двоих участников аварии осматривают медики. На месте работают инспекторы ДПС, выясняют все обстоятельства и регулируют движение. По данному факту назначена проверка.

Реж, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube