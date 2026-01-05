На Белоярском водохранилище два человека провалились под лед

На Белоярском водохранилище два человека провалились под лед. Одного пострадавшего специалисты МЧС спасли, другого – еще ищут. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, оба катались на снегоходах.

«На акватории Белоярского водохранилища на снегоходе провалились под лед два человека. Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного человека продолжаются», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

