
Понедельник, 5 января 2026, 12:25 мск

Екатеринбурженку, устроившую поножовщину после новогоднего застолья, отправили в СИЗО

Новогоднее застолье в одном из домов на улице Лоцмановых в Екатеринбурге закончилось поножовщиной. В ночь с 1 на 2 января между двумя соседками произошел конфликт. Одна из женщина в ответ на оскорбления нанесла другой несколько ударов ножом в грудь и живот.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавшую удалось спасти. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемую под стражу до 1 марта.

Екатеринбург, Дарья Деменева

