После жалоб горожан прокуратура Каменска-Уральского взялась за проверку опасного ледового городка

Прокуратура Каменска-Уральского проверит состояние ледового городка на центральной площади города. Поводом стали жалобы каменцев – из-за многочисленных ям и неровностей на горке дети получают травмы.

По данным региональной прокуратуры, в ходе проверки специалисты оценят, была ли горка установлена по всем правилам и нормам безопасности, запросят данные из больниц о случаях детских травм на этой площадке и проанализируют, как выполнялись условия муниципального контракта заказчиком и подрядчиком. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

