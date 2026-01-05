В квартале «Архангел Михаил» количество билетов на гигантскую горку ограничили из-за длинных очередей

В спортивном квартале «Архангел Михаил» на 24-метровую горку ввели суточный лимит на продажу билетов. Это сделали, чтобы сократить огромные очереди.

«Перед походом на горку рекомендуем проверять наличие билетов на нашем сайте. Если билетов нет в продаже, значит уже сформировалась большая очередь. Планируйте поездку исходя из этой информации. Купленные билеты на горку по-прежнему актуальны в любой день», – отметили в пресс-службе «Энергия РМК».

Как ранее писал «Новый День», с 28 декабря в спортивном квартале открыта единственная в России двухуровневая горка высотой 24 и 17 метров – как девяти- и пятиэтажный дома. Для катания здесь подготовили три неснежных ската и установили автоматический подъемник для тюбингов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube