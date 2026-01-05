В ДТП на Серовском тракте погиб пассажир «четверки»

Сегодня на 129 километре Серовского тракта, под Нижним Тагилом, произошла смертельная авария. Водитель «четверки» допустил столкновение с Hyundai Solaris. В результате один из пассажиров отечественной машины погиб на месте, его личность устанавливается. Водителю иномарки оказывают необходимую медпомощь.

По данным региональной ГИБДД, на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, выясняют все детали и причины случившегося. По факту происшествия назначено расследование.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

