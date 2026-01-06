За сутки Госавтоинспекция зафиксировала 1184 нарушения на свердловских дорогах

За минувшие сутки 5 января в Свердловской области случилось 109 дорожных аварий. В семи ДТП погибло два человека и пострадали еще шесть, в том числе один ребенок.

По данным областной ГАИ, всего за сутки было пресечено 1184 нарушения ПДД. Дорожные полицейские поймали 27 водителей, которые были пьяными за рулем. Еще 51 автомобилист отстранены от вождения, так как у них не было водительских прав.

Чаще всего дорожные аварии случались из-за превышения скорости, которое приводило к потере управления автомобилем, нарушения правил перестроения на дороге, несоблюдение безопасной дистанции. В ГАИ сообщили, что в период рождественских праздников будет усилена работа экипажей ДПС. Рейды будут проводиться на АЗС, вблизи ледовых городков и парков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

