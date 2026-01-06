В храмы Екатеринбурга завезли более 300 хвойных деревьев для празднования Рождества

Специалисты Уральской авиабазы заготовили более 300 хвойных деревьев и около трех кубометров пихтового лапника для украшения храмов в Екатеринбурге. Сегодня вечером и завтра православные верующие отмечают Рождество Христово.

«Пихтовый лапник используют не только для украшения помещений, но и для создания вертепов в канун Рождества. Наша помощь позволила Екатеринбургской епархии подарить верующим уральцам праздничное настроение», – рассказал директор Уральской авиабазы Александр Петров.

Лесные пожарные заготовили елки и пихты на лесных дорогах, требовавших расчистки. Эта работа проводится, чтобы защитить леса от пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

