Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области

На Среднем Урале 7 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха опустится до -12…-16⁰, но в сочетании с сильным ветром погода будет ощущаться как тридцатиградусные морозы.

МЧС просит свердловчан соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами, закрывать окна и двери в домах, на улице не приближаться к неустойчивым конструкциям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

