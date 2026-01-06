На Пермском тракте погиб 60-летий водитель «Нивы», возвращавшийся с рыбалки

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства смертельной аварии на трассе «Пермь – Екатеринбург» в Нижнесергинском районе. ДТП случилось вечером 5 января, на дороге столкнулись «Нива» и Nissan.

За рулем «Нивы» был 60-летний житель поселка Бисерть, он возвращался с рыбалки вместе с близким приятелем. Как сообщили в ГАИ, водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасный контроль за управлением на заснеженном участке дороги. «Ниву» занесло, и она столкнулась с попутной иномаркой. В результате ДТП водитель «Нивы» погиб на месте. Его друг находился на переднем пассажирском сидении и не пострадал. Выживший мужчина не смог объяснить, как произошло столкновение.

Автомобилем Nissan управляла 41-летняя жительница Москвы. Она также не пострадала. Инспекторы выяснили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина-водитель прошла медосвидетельствование, за рулем она была трезва. У нее 20-летний водительский стаж и ни одного зарегистрированного нарушения ПДД. Погибший водитель имел 26-летний стаж вождения и также не имел в прошлом штрафов.

Обследовав участок дороги, где произошла аварии, инспекторы обнаружили талый рыхлый снег на полосе разгона. В адрес обслуживающей организации вынесено предписание об устранении неудовлетворительных дорожных условий. Сейчас по факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube