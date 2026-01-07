Десятки тысяч уральцев встретили Рождество в храмах

Десятки тысяч уральцев сегодня ночью встречали в храмах Рождество. Как сообщает «Новый День», несмотря на легкий мороз и довольно сильный ветер со снегом, люди пошли на вечерние службы. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел, по традиции, главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, там тоже было многолюдно. В числе верующих находился и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Это праздник всей жизни человечества, который отмечают и православные, и католики, и принимает в и люди, которые, может, еще и не поняли, кто они, но интуитивно понимают, что это событие переходит границы человеческой жизни и нашего создания и это всемирное событие. Бог вечен, наша жизнь вечна и встречаются две вечности – одна реальная, которая у нас есть и вторая, которую дает Бог. И эта встреча для нас актуальна в любое время и для нас важно не забывать об этом, помнить, и учить этому своих детей!», – отметил перед богослужением владыка Евгений.

По предварительным данным, Рождество в храмах прошло спокойно, без инцидентов. Порядок обеспечивали патрули полиции.

Екатеринбург, Елена Васильева

