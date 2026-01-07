Жога: Рождество Христово – праздник, наполненный светом, надеждой и верой в лучшее

Уральский полпред Артем Жога поздравил всех с Рождеством. «Рождество Христово – праздник, наполненный светом, надеждой и верой в лучшее. Это особое время, которое напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, ответственности за ближнего, умении быть рядом в трудную минуту. Рождество объединяет поколения, укрепляет духовные основы нашего общества и помогает сохранить внутреннее единство.

В такие дни особенно ясно понимаешь: нет ничего сильнее человеческого тепла, искреннего участия и бескорыстной заботы. Когда мы вместе, когда чувствуем поддержку друг друга, нам нипочём любые испытания и трудности.

Пусть в этот день в ваших домах и сердцах будет светло и радостно. Подарите близким своё внимание и заботу. А если они находятся вдалеке от вас, то отправьте им весточку или помолитесь об их здравии. С Рождеством Христовым! Желаю всем счастья и мира!» – отметил полпред в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Васильева

