В России частично запретили детские смеси Nestle из-за обнаруженного токсина

Компания ООО «Нестле Россия» добровольно отзывает на территории РФ ограниченное количество продукции детского питания – сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий. Причина – возможное наличие токсина цереулида, который был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Употребление продуктов с высоким содержанием этого токсина может привести к отравлению, рвоте и диарее.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Россию приостановлен ввоз детского питания Nestle с товарными знаками: NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, Алфаре Амино. Даты производства: с 15.04.2025 по 27.11.2025 г.

В ведомстве подчеркивают, что данная продукция не подлежит обязательной маркировке в России, и покупателям нужно учитывать эту информацию. Оборот указанных детских смесей запрещен на территории РФ. Информация о возврате продукции доступна на сайте компании «Нестле Россия».

Москва, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube