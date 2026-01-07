российское информационное агентство 18+

Под Серовом сошел с рельсов вагон электрички «Финист»

фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области на железнодорожной станции Серов-Заводской произошел инцидент с пригородным поездом №7077 «Екатеринбург – Карпинск». Как сообщили в МЧС, одна колесная пара тележки последнего вагона сошла с рельсов, без опрокидывания. В поезде находились 57 пассажиров, никто не пострадал.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку железнодорожного инцидента, причины происшествия выясняются. Задержки в движении поездов нет, составы направляются по вспомогательным путям. К месту аварии направлена резервная электричка, чтобы доставить пассажиров к месту назначения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

