Кинологи Кольцово выучили собаку и отправили служить на край земли

Кинологическая служба аэропорта Кольцово подготовила для службы на Камчатке лабрадора-ретривера. Собаку зовут Спарта, и накануне Нового года она отправилась на работу в аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово, Спарту, как и других служебных собак, кинологи Кольцово начали обучать в щенячьем возрасте: ее знакомили с запахами взрывчатых веществ, приучали работать в условиях большого скопления людей и повышенной шумовой нагрузки, тренировали выносливость и ловкость.

«Спарта прошла базовый курс по подготовке к поиску взрывчатых веществ и устройств, получила сертификат допуска у независимого эксперта. Теперь под конкретные условия ее, уже в рабочем режиме, будут готовить наши коллеги из аэропорта Елизово. Собака еще молодая, но уже на начальном этапе дрессировки показала все необходимые для службы задатки. Вообще лабрадоры, наверное, лучше всего подходят для работы в аэропорту. У них отличное чутье, они легко поддаются дрессировке и охотно идут на контакт с человеком, не пугают пассажиров. Уверена, что Спарта станет надежной опорой в подразделении транспортной безопасности главного аэропорта Камчатки», – сказала руководитель кинологического подразделения центра транспортной безопасности Кольцово Ирина Калугина.

Кстати, Спарта в своей семье – первый розыскник. Ее предки были охотниками и компаньонами.

В аэропорту Елизово, который в прошлом году получил новый современный аэровокзальный комплекс, четвероногую коллегу встретили тепло и сразу дали домашнюю кличку – Булка, поскольку она, как все лабрадоры, довольно упитанная. Спарта проходит адаптацию, в этом ей помогает другая собака порта – Инга.

В кинологической службе Елизово уверены, что новая служебная собака займет достойное место среди сотрудников аэропорта и будет надежно охранять покой пассажиров аэропорта Камчатки.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube